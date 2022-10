New Tales From the Borderlands: i voti della stampa sono positivi ma non entusiastici

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni di New Tales From the Borderlands e dunque possiamo farci un'idea di come la stampa internazionale ha accolto la nuova avventura narrativa di Telltale Games e Gearbox Software. Sarà all'altezza del suo predecessore? Nì, come potrete vedere nell'elenco qui sotto, i primi voti della critica sono positivi ma non particolarmente entusiastici.

Prima di elencare i giudizi della stampa estera, come al solito prima vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di New Tales From the Borderlands.

Di seguito i voti della critica internazionale:

Multiplayer.it - 77

COGconnected - 92

Twinfinite - 90

MGG - 85

Chekpoint Gaming - 85

Atomix - 83

Player 2 - 83

Launcher (The Washington Post) - 83

Gamingbolt - 80

PC Games - 80

GamesRadar+ - 80

Digital Trends - 80

GamesHub - 80

God is a Geek - 80

Hardcore Gamer - 80

Screen Rant - 80

WellPlayed - 80

Vandal - 79

Stevivor - 75

Windows Central - 70

The Gamer - 70

IGN - 70

Game Informer - 70

GameSpot - 70

Press Star Australia - 65

IGN Spagna - 60

Jeuxvideo - 60

GameStar - 59

Inverse - 50

Wccftech - 50

CD-Action - 45

Destructoid - 30

New Tales from the Borderlands

Nel momento in cui scriviamo New Tales From the Borderlands ha una media voti di 71 su Metacritic e di 75 su Opencritic. Tenete presente in ogni caso che mancano all'appello numerose recensioni, quindi le medie attuali sono solo provvisorie.

In generale sono stati apprezzati i numerosi momenti comici e i riferimenti alla cultura pop, così come il doppiaggio. Non convincono del tutto invece trama e personaggi, che a quanto pare non riesco ad eguagliare quelli di Tales from the Borderlands.

Nella nostra recensione di New Tales from the Borderlands, Nicola Armondi afferma:

"New Tales from the Borderlands non ci ha profondamente impressionati e crediamo che un seguito così atteso avrebbe meritato qualcosa di più. Il risultato finale è un gioco piacevole, che sa strappare anche più di una risata ma che non appassiona quando diventa più serio e drammatico. Dispiace anche che Gearbox abbia fatto solo mezzo tentativo di ampliare il lato ludico con dei minigiochi troppo semplici. Non è un brutto gioco, come già detto, ma non è il capolavoro che alcuni speravano."

New Tales From the Borderlands sarà disponibile da domani, 21 ottobre 2022, per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.