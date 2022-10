Final Fantasy 16: lo sviluppo è quasi terminato, novità in arrivo a breve

Lo sviluppo di Final Fantasy 16 è quasi completo, con gli sviluppatori che al momento stanno apportando i ritocchi finali e pulendo il codice di gioco dai bug. Lo hanno confermato Naoki Yoshida e Horoshi Takai, rispettivamente producer e director dell'attesissima nuova fantasia finale.

Oggi Square Enix ha presentato un nuovo spettacolare trailer di Final Fantasy 16, a cui è seguito un messaggio da parte di Yoshida e Takai diretto ai fan della serie, che riportiamo tradotto qui sotto.

"Sono felice di annunciare che il nostro nuovo trailer, Ambizione, è ora online", ha detto Yoshida. "Piuttosto che concentrarsi sull'azione come nel precedente filmato, questa volta volevamo dare al mondo uno sguardo approfondito alla lore e il ricco cast di personaggi di Final Fantasy 16, con al centro i Dominanti."

Successivamente Yoshi-P afferma che il team di sviluppo ha quasi completato i lavori su Final Fantasy 16 e ora si sta concentrando sugli ultimi ritocchi e debugging. Ha svelato inoltre che gli sviluppatori sveleranno nuovi dettagli sul gioco in una serie di interviste che verranno pubblicate nel corso delle prossime settimane.

"Per quanto riguarda lo sviluppo, il team ha quasi completato i lavori e attualmente sta concentrando i suoi sforzi su debugging, tweaking, polishing e ottimizzazione. Per quanto riguarda la promozione, nelle prossime settimane, io, il director Hiroshi Takai, il creative director Kazutoyo Maehiro e il director della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox parteciperemo a delle interviste con diversi media di tutto il mondo per fornirvi ancora più informazioni, quindi assicuratevi di tenere gli occhi aperti!

"Man mano che il gioco si avvicina al completamento, il team ha rivolto tutta la sua attenzione al debugging e ai ritocchi finali", ha aggiunto Takai. "Ora che le cose stanno iniziando a mettersi insieme, il gioco sta diventando qualcosa di davvero speciale".

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 nel corso dell'estate del 2023. Non è stata ancora rivelata una data di uscita precisa, ma se i lavori sono effettivamente nelle fasi finali probabilmente non dovremo attendere molto per scoprirla.