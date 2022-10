Epic Games Store: giochi gratis del 20 ottobre 2022 disponibili, link al download

Sono ora disponibili i giochi gratis riservati agli utenti dell'Epic Games Store per la giornata di oggi, 20 ottobre 2022. Come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Fallout 3: Game of the Year Edition e della Legendary Edition di Evoland.

Effettuare il download è molto semplice: basta visitare questa pagina, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul link dei giochi gratis, seguendo poi le istruzioni per riscattarli e inserirli nella propria libreria per sempre, scegliendo liberamente quando scaricarli e installarli.

"Con Fallout 3: Game of the Year Edition, vivrai il gioco più acclamato del 2008 come mai prima d'ora", si legge sul sito. "Crea un personaggio e lasciati coinvolgere da un meraviglioso mondo post-apocalittico dove si combatte per la sopravvivenza."

Fallout 3: Game of the Year Edition include tutti i DLC del gioco:



Operation: Anchorage - Entra in una simulazione militare e lotta per la liberazione di Anchorage, Alaska, contro l'invasione della Cina comunista.

The Pitt - Esplora le rovine post-apocalittiche di Pittsburgh in mezzo al conflitto tra gli schiavi e i loro padroni, i predoni.

Broken Steel - Arriva fino al livello 30 e chiudi la questione con quello che resta dell'Enclave insieme a Liberty Prime.

Point Lookout - Affronta una misteriosa avventura in una tetra palude lungo le coste del Maryland.

Mothership Zeta - Sconfiggi gli ostili rapitori alieni e fuggi dalla nave madre che orbita sopra la Zona Contaminata della Capitale.

Per quanto riguarda invece Evoland, si tratta di "un viaggio attraverso la storia dei giochi d'azione/avventura, che permette di sbloccare nuove tecnologie, sistemi di gioco e aggiornamenti grafici man mano che si procede nel gioco."

"Ispirato a molte serie di culto che hanno lasciato il segno nella cultura dei videogiochi RPG, Evoland vi porta dalla grafica monocromatica a quella completamente in 3D e dalle battaglie in tempo attivo alle battaglie con i boss in tempo reale, il tutto con tanto umorismo e riferimenti a molti giochi classici."

Inoltre, ecco i giochi dell'Epic Games Store gratis in arrivo il 27 ottobre 2022.