Gotham Knights, la video analisi di Digital Foundry ribadisce i problemi su PS5 e Xbox

Gotham Knights è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha pubblicato la sua puntuale video analisi ribadendo i problemi che abbiamo riscontrato su PS5 e Xbox Series X|S.

Proprio come nella prima video analisi di Gotham Knights realizzata da ElAnalistaDeBits, si punta il dito contro un comparto tecnico incerto, che gira a 2160p reali ma risulta incapace di mantenere i 30 fps in maniera stabile, finendo sovente preda di stuttering evidenti.

Oliver Mackenzie in questo caso mette a confronto il titolo di WB Games Montreal con Batman: Arkham Knight, rilevando come quest'ultimo fosse in grado ai tempi di offrire una trasposizione più convincente di Gotham sul piano stilistico.

Il suggerimento di Digital Foundry è dunque quello di attendere eventuali aggiornamenti che sistemino le attuali criticità del gioco. Abbiamo parlato di questo e altro ancora nella nostra recensione di Gotham Knights.