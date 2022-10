Gotham Knights, la prima video analisi conferma i problemi su PS5 e Xbox Series X|S

Gotham Knights è stato protagonista di una prima video analisi, realizzata in questo caso da ElAnalistaDeBits, che conferma i problemi tecnici riscontrati su PS5 e Xbox Series X|S: il gioco gira a 30 fps senza altre opzioni, ma soffre di cali e stuttering.

Come abbiamo scritto nella recensione di Gotham Knights, gli sviluppatori hanno puntato a offrire la massima qualità visiva possibile, senza però curarsi delle prestazioni né pensando a chi preferirebbe un'opzione per far girare l'esperienza a 60 fps.

L'analisi rivela che il titolo gira infatti a 2160p e 30 fps su PS5 e Xbox Series X, scendendo a 1440p e 30 fps su Xbox Series S. Non c'è una modalità a 120 Hz / 40 fps come accaduto per A Plague Tale: Requiem, ma si riscontrano fenomeni di stuttering praticamente costanti.

Il gioco supporta il ray tracing per quanto concerne riflessi, ombre e illuminazione, ma negli ultimi due casi le differenze sono minime. La tecnologia in questione è presente su PlayStation 5 e Xbox Series X ma non su Xbox Series S.