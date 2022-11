Street Fighter 6 sarà alla Milan Games Week 2022: i dettagli sulla presentazione

Capcom ha annunciato che sarà alla Milan Games Week & Cartoomics per mostrare ai giocatori dello Stivale uno dei suoi nuovi giochi più importanti, Street Fighter 6. L'evento sarà dal 25 al 27 novembre 2022 e potrete trovare il gioco picchiaduro nell'area PlayStation, nel Padiglione 16.

A seguire potete leggere la comunicazione ufficiale dell'editore, in formato integrale.

"Capcom e il partner distributivo PLAION, sono lieti di annunciare che i giocatori potranno provare per la prima volta in anteprima in Italia Street Fighter 6, su console PlayStation 5 (PS5), in occasione di Milan Games Week & Cartoomics dal 25 al 27 novembre."

"Presso l'area PlayStation, all'interno del Padiglione 16 dedicato all'intrattenimento videoludico nell'ambito della Gaming Zone powered by Gamestop, i partecipanti della manifestazione avranno l'opportunità di mettere le loro mani su Street Fighter 6, su PS5. La demo supporterà il multiplayer locale e due giocatori potranno sfidarsi in real-time scegliendo tra otto personaggi tra cui Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Ken, Guile, Kimberly e Juri."

"Street Fighter 6 arriverà in tutto il mondo nel 2023 e rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter che ha venduto oltre 47 milioni di unità dal suo debutto 35 anni fa. Alimentato dal RE ENGINE proprietario di Capcom, Street Fighter 6 abbraccia tre modalità di gioco distinte, tra cui Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. L'esperienza include anche nuove funzionalità di gioco innovative, oltre a una grafica migliorata per ogni aspetto del gioco. Con più modalità che mai per giocare, Street Fighter 6 ha qualcosa per tutti, nuovi e vecchi fan allo stesso modo, e sarà pronto per affrontare tutti i contendenti quando sarà disponibile su PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S e PC."