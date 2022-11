Blade sarà più cupo degli altri film Marvel, alcuni dettagli da dei report

Stanno emergendo online nuove informazioni sul nuovo film di Blade realizzato da Marvel e Disney. Secondo Deadline, anche se non si tratterà di film violento tanto quanto i film con Wesley Snipes, il gruppo guidato da Kevin Feige sta cercando di "dare a questo film un tono più cupo di quanto non abbiano fatto altri progetti del Marvel Cinematic Universe in passato".

THR ha fatto eco a questo rapporto, aggiungendo che l'assunzione di Mike Starrbury comporterà inevitabilmente una sceneggiatura completamente nuova. "I dettagli sono stati tenuti nascosti, ma le fonti dicono che il nuovo intento è quello di dare a Blade un tono cupo e grintoso, che si collochi sul lato più tagliente dei film Marvel e che forse possa anche trovare sfumature comuni con i film di Blade realizzati nei primi anni 2000 dalla New Line", ha risposto Kit.

Mike Starrbury

Sebbene i dirigenti di Marvel Studios non siano contrari all'idea di film vietati ai minori, Deadpool 3 di Ryan Reynolds è l'unico film finora confermato che avrà questo rating.

"Sarà classificato R e stiamo lavorando a una sceneggiatura in questo momento, e Ryan la sta supervisionando in questo momento", ha confermato Feige prima di aggiungere: "Non sarà [girato] quest'anno. Ryan è un attore molto impegnato e di grande successo. Abbiamo già annunciato una serie di cose che dobbiamo realizzare, ma è emozionante che il progetto sia partito. Anche in questo caso, si tratta di un tipo di personaggio molto diverso nel Marvel Cinematic Universe, e Ryan è una forza della natura, ed è semplicemente fantastico vederlo portare in vita questo personaggio".

Ricordiamo che l'uscita di Blade è prevista per il 6 settembre 2024.

Parlando di un altro film, precisamente di Armor Wars, Marvel ha spiegato perché è diventato un film, sebbene inizialmente fosse una serie.