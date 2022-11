Armor Wars: Marvel spiega perché è diventato un film, mentre inizialmente era una serie

Come molti sapranno, Marvel's Armor Wars doveva essere una serie Disney Plus ma Marvel ha poi annunciato che sarebbe diventato un film. Il produttore Nate Moore ha spiegato perché il progetto è diventato un lungometraggio, suggerendo che le idee alla base del progetto "sembravano troppo grandi" per il piccolo schermo.

"Sapete, i nostri show Disney Plus sono fantastici e li amiamo, ma i budget non sono gli stessi dei lungometraggi. Questo non è un segreto", ha dichiarato Moore, che in precedenza ha lavorato a Captain America: Civil War e Black Panther: Wakanda Forever. "Si parla di uno show che vuole mettere in mostra tutte le armature più belle e Don Cheadle che interagisce con tutte queste armature e, in un certo senso, [mostrare] l'eredità di Tony Stark... È diventato un po' proibitivo dal punto di vista dei costi".

Durante la chiacchierata avvenuta nel podcast "The Town with Matthew Bellon", Moore ha continuato a suggerire che, in modo simile a quanto già accaduto nel Marvel Cinematic Universe, Armor Wars probabilmente darà il via a un altro arco narrativo di più film, come l'Infinity Saga. Ha anche sottolineato quanto sarà più facile portare in vita alcuni momenti dell'omonima serie di fumetti, avendo meno restrizioni economiche.

Don Cheadle nel ruolo di Rhodey

"Ci siamo resi conto che, come lungometraggio, non solo possiamo riprodurre alcune delle bellissime immagini che provengono dai fumetti [...] ma anche che c'è modo di sfruttare le idee di quel film e di influenzare altri film futuri", ha detto Moore.

Parlando sempre di film, sappiamo che Thunderbolts "sgancerà una bomba" sugli spettatori, almeno secondo l'attore David Harbour.