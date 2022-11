Offerte Amazon: microSDXC 128GB Switch per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto la memoria microSDXC 128GB SanDisk per Nintendo Switch, nella versione limitata di colore rosso. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa memoria è 26,50€. Lo sconto non taglia via molto del prezzo, ma comunque la porta ad una cifra ancora più economica. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

La memoria in questione della SanDisk è una microSDXC UHS-I da 128GB, con licenza Nintendo e pensata per far innamorare tutti i fan Nintendo. L'estetica infatti mostra un forte colore rosso, lo stesso che ricordiamo su cappello e maglia di Super Mario, e con il simbolo del fungo, uno degli oggetti più iconici del brand.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SanDisk Scheda microSDXC UHS-I per Nintendo Switch 128GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.