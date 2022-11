Thunderbolts: il film Marvel "sgancerà una bomba" sugli spettatori, svela David Harbour

Marvel ha in programma tanti film e serie TV per il proprio MCU e uno di questi è Thunderbolts. David Harbour - noto negli ultimi anni soprattutto per il ruolo dello sceriffo Jim Hopper di Stranger Things - ha scoperto qualcosa di più su Thunderbolts e ha avvertito i fan che "una bomba" sarà sganciata sul MCU quando il film arriverà nelle sale nel 2024.

Parlando con io9, Harbour ha rivelato che lo sceneggiatore di Thunderbolts - Eric Pearson - ha un'idea "davvero forte" per "l'arco del film e il suo funzionamento". Ha lasciato intendere che ci saranno grandi cose in arrivo per il MCU in coincidenza con l'uscita del film, che fa parte della Fase 5, promettendo: "Sarà divertente, sarà strano, sarà d'azione. E poi sganceremo anche una bomba".

Ricordiamo che Thunderbolts è stato presentato al D23 a settembre 2022. In tale occasione, Red Guardian, ovvero il personaggio di Harbour, è stato confermato come uno dei protagonisti del film, insieme alla Yelena Belova di Florence Pugh.

I Thunderbolts

Harbour ha dichiarato: "Ho amato Wyatt [Russell], e i personaggi di Sebastian [Stan] e Julia [Louis-Dreyfus]. Quello che [il regista Jake Schreier] vuole fare con il personaggio di Florence è molto interessante e il modo in cui io contribuisco a sviluppare il nostro rapporto è molto interessante. E poi, quando si vede quello che Jake ed Eric Pearson stanno cercando di fare, è davvero intelligente".

Parlando dei fumetti, i Thunderbolts hanno avuto molteplici membri nel corso degli anni, con anche eroi come Black Widow, Ant-Man, Venom e Deadpool. Per questo riguarda l'MCU, il nuovo team di antieroi sarà guidato da Valentina Allegra de Fontaine e includerà anche i già noti Winter Soldier e John Walker.