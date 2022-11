Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovo trailer panoramico del gioco

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono protagonisti di un nuovo trailer panoramico, l'ennesimo, quando mancano ormai soltanto pochi giorni al lancio del gioco su Nintendo Switch.

Come ricorderete, un paio di giorni fa siamo andati alla scoperta della regione di Paldea, l'ambientazione di Scarlatto e Violetto, per scoprire cosa offre l'inedito open world confezionato per l'occasione da Game Freak.

Il video mostra appunto lo scenario, con le sue peculiarità e le nuove meccaniche di movimento, nonché le attività - persino quelle frivole - con cui potremo cimentarci durante la lunga campagna del gioco.

In eusta nuova avventura "città e natura si fondono in un mondo senza confini", si legge nella sinossi. "Osserva i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Rivivi l'essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un'avventura open world adatta a giocatori di qualsiasi età.​"

"Condividi la gioia della scoperta con amici e parenti: fino a quattro giocatori possono partire all'avventura insieme! La scelta del primo compagno d'avventura sarà tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. In che modo li incontrerai e che genere di Pokémon sono?"