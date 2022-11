Pokémon Scarlatto e Violetto: alla scoperta della regione di Paldea

In questo speciale sull'open world di Pokémon Scarlatto e Violetto andremo ad analizzare non solo la nuova regione di ispirazione mediterranea, ma anche tutti i modi in cui il nuovo approccio alla progettazione del mondo di gioco vuole rendere l'avventura della nona generazione ancora più immersiva.

L'ispirazione principale per la regione di Paldea è la penisola iberica, in particolare all'Andalusia, una regione del sud della Spagna che mescola architetture europee e arabe e con una ricchissima storia alle spalle. Gli edifici urbani e i molti biomi che abbiamo visto sono pieni di riferimenti alla Spagna e al Portogallo: le montagne ricoperte di verde si alternano a valli più aride e rocciose e le città sono ornate da guglie in stile neogotico e case di mattoni. Il mare, altro elemento identitario della cultura iberica, circonda la regione di Paldea e nei trailer vediamo spesso che le spiagge saranno luoghi importanti dove incontreremo amici e nemici. Una panoramica dall'alto e alcune scene di lotta, poi, ci dicono che incontreremo anche i tipici terreni aridi che caratterizzano i luoghi assolati affacciati sul Mediterraneo. Le rocce e gli arbusti apparentemente secchi nascondono, come nel mondo reale, decine di Pokémon che hanno fatto del clima caldo e arido di queste zone il loro habitat naturale. Per dare una casa anche ai mostri portatili di tipo erba e ghiaccio, però, non potevano mancare gli ambienti montani: in alcune scene, infatti, vediamo foreste di conifere e qualche cima innevata. Qualche frame dell'ultimo trailer, poi, potrebbe suggerire anche un ambiente vulcanico , una caratteristica tipicamente italiana della macchia mediterranea.

Il ruolo dei leggendari

La possibilità esplorare Paldea in sella a un Pokémon Leggendario è stata una delle novità più inattese per Scarlatto e Violetto

Una delle aggiunte che più ha sorpreso i fan dopo i primi trailer è stata la possibilità di cavalcare i due Pokémon leggendari protagonisti delle copertine di Scarlatto e Violetto. Koraidon e Miraidon saranno la nostra bicicletta, la nostra barca e il nostro aliante per muoverci ancora più in fretta tra i deserti rocciosi e le foreste dei nuovi capitoli della serie. L'esplorazione in groppa ai leggendari sarà leggermente diversa rispetto a come l'abbiamo conosciuta in Pokémon Leggende Arceus. Il volo, in particolare sarà più simile a una planata (pensate a Breath of the Wild) e, per la prima volta, potremo scalare anche superfici verticali.

La velocità di spostamento di Koraidon e Miraidon è considerevole e permette di coprire grandi distanze in poco tempo. È importante sottolineare che non tutte queste abilità saranno disponibili da subito. Come il vecchio sistema delle MN, le abilità dei due nuovi leggendari si sbloccheranno con il progredire della storia per permetterci di raggiungere nuove aree o luoghi inaccessibili. Come nei capitoli del passato, quindi, sarà importante tornare sui propri passi ogni volta che si sblocca una nuova abilità: segreti, oggetti o nuovi Pokémon potrebbero nascondersi in luoghi che prima non era possibile raggiungere.