Tactics Ogre: Reborn su Nintendo Switch supporta mouse e tastiera

Nonostante Square Enix non abbia rivelato nulla al riguardo in via ufficiale, stando alle scoperte dei giocatori a quanto pare Tactics Ogre: Reborn su Nintendo Switch supporta completamente mouse e tastiera.

Come riportato dall'utente "solwhitehorn" nel subreddit di Nintendo Switch, basta semplicemente collegare mouse e tastiera tramite USB e questi vengono riconosciuti automaticamente dal gioco e della console. A dimostrazione di ciò l'utente in questione ha postato un immagine del menu delle impostazioni, dove possiamo vedere come sia possibile modificare i comandi classici di Joy-Con/Pro Controller di Switch con quelli della tastiera.

Tactics Ogre: Reborn, su Nintendo Switch è possibile utilizzare mouse e tastiera

La cosa interessante in tutto ciò è che, come detto in apertura, Square Enix non ha parlato di questo dettaglio in via ufficiale, che tra l'altro non è indicato neppure sulla confezione del gioco o nella pagina dedicata dell'eShop.

"Ho trovato strano che le shortcut da tastiera fossero visualizzate nel menu di configurazione. Anche se sulla confezione non è scritto nulla, il collegamento di un mouse/tastiera USB funziona direttamente e puoi giocare in questo modo come se fosse la versione PC. Ho anche provato un dongle USB per una combinazione tastiera/mouse Dell wireless e funziona senza problemi", ha detto il redditor.

Non si tratta del primo caso in cui un gioco per Nintendo Switch supporta mouse e tastiera, dato che ad esempio anche Quake, Doom I e II lo permettono. Si tratta tuttavia di un'opzione aggiuntiva gradita e che purtroppo non viene adottata da molti titoli.

Tactics Ogre: Reborn è disponibile da pochi giorni su Switch, PC, PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del gioco di ruolo tattico di Square Enix.