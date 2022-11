Hogwarts Legacy: svelati i Trofei, nessuno legato alla difficoltà, ma abbondano le attività extra

Con largo anticipo sulla tabella di marcia, l'Epic Games Store ha erroneamente svelato la lista dei Trofei ottenibili in Hogwarts Legacy, che con ogni probabilità sarà identica anche su PlayStation, Xbox e Steam. Grazie ad essa apprendiamo che il gioco abbonda di attività secondarie e che nessun obiettivo è legato al livello di difficoltà.

Per evitare spoiler non riportiamo la lista sulle nostre pagine, dato che include alcuni possibili spoiler sul gioco, che potrete consultare sul portale PowerPyx, a vostro rischio e pericolo.

Hogwarts Legacy

A quanto pare per conquistare tutti e 46 i Trofei di Hogwarts Legacy sarà necessario completare il gioco al 100%. Questo significa portare a termine tutte le missioni opzionali e raccogliere i collezionabili sparsi tra le sale e le segrete di Hogwarts. Sarà necessario dedicarsi anche alle numerose attività secondarie offerte dal gioco, tra cui battaglie in arena e sfide speciali di Merlino. Presenti anche degli obiettivi che richiedono di imparare tutte le magie, preparare ogni pozione possibile, spendere tutti i punti abilità, far crescere ogni tipologia di pianta e allevare ogni mostro.

Ci sono anche quattro varianti di un singolo Trofeo che richiede di ottenere una mappa nei panni di uno studente appartenente alle altrettante Case di Hogwarts. Non sappiamo in che punto specifico della storia sarà possibile sbloccare questi trofei, ma fondamentalmente significa che chi punta al Platino o al 100% dovrà necessariamente iniziare da capo Hogwarts Legacy più volte.

Come detto in apertura, nessun trofeo è legato al livello di difficoltà selezionato dal giocatore, quindi significa, almeno sulla carta, che sarà possibile sbloccarli tutti senza doversi cimentare in sfide particolarmente complicate.

Hogwarts Legacy sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch dal 10 febbraio 2023. Giusto pochi giorni fa abbiamo rivisto in azione il gioco in un corposo showcase, di cui abbiamo riassunto tutte le novità nel nostro speciale.