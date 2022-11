Call of Duty: Modern Warfare 2, in arrivo Killcam personalizzabili, stando a un insider

Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe introdurre un editor per le Killcam grazie a un aggiornamento futuro, stando alle fonti del noto insider RalphsValve grazie alle quali è entrato anche in possesso di un'immagine del brevetto di questa funzionalità.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, i giocatori potranno personalizzare le "Play of the Game" (l'azione migliore della partita) o le Final Kill (l'ultima uccisione che decreta l'esito di un match), con la possibilità di aggiungere a piacimento elementi grafici, video, messaggi testuali, file audio, GIF e altro ancora.

RalphsValve afferma che il risultato finale potrebbe non essere poi lontano da quello della clip del tweet qui sotto. L'immagine sottostante invece sembrerebbe provenire dal brevetto di questa funzionalità, che ci offre alcune indicazioni di come sarà possibile modificare a piacimento le killcam.

Purtroppo l'insider non ha fornito nessun link per visionare il brevetto nella sua interezza o confermare la sua autenticità, quindi prendete queste indiscrezioni con le pinze, per quanto RalphsValve in passato sia dimostrato una fonte di informazioni affidabile.

Anche Call of Duty Vanguard offre l'opzione di modificare le Killcam, ma si limita fondamentalmente alla scelta dei bordi della telecamera. Questo sistema sulla carta invece offre un livello di personalizzazione ben maggiore.

Nel frattempo Call of Duty: Modern Warfare 2 sta riscuotendo un successo notevole, tanto che in due settimane ha quasi superato le vendite totali di Vanguard.