Le notizie più importanti della settimana dal 7 al 13 novembre

Per quanto concerne i giochi, si riscontra grande curiosità attorno al lancio di Call of Duty: Warzone 2.0, God of War Ragnarok continua a far discutere sebbene per motivazioni diverse dalla sua straordinaria qualità e sono spuntati dettagli controversi riguardanti lo sviluppo di Atomic Heart, che pare sia stato portato avanti fra crunch e trailer fasulli.

Palmer Luckey ha creato un visore per la realtà virtuale che uccide letteralmente chi lo indossa in caso di game over: era inevitabile che questo inquietante esperimento finisse fra le notizie più importanti della settimana . Tuttavia negli ultimi sette giorni sono accadute anche diverse altre cose, ad esempio c'è stato un aggiornamento in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Palmer Luckey e il visore che uccide chi lo indossa

Che Palmer Luckey fosse un personaggio bizzarro lo avevamo capito ormai da tempo: il fondatore di Oculus ha dovuto abbandonare l'azienda che aveva contribuito a creare per via di una serie di sponsorizzazioni politiche non in linea con i principi societari, dopodiché si è dedicato a una startup che produce armi: un mercato sempre in gran forma, come sappiamo.

Visto che la storia di Oculus Rift e quella della serie animata Sword Art Online sono legate per molti versi, Luckey ha voluto rendere omaggio all'anime creando la sua versione del NerveGear: un visore per la realtà virtuale che uccide chi lo indossa in caso di game over, non con delle potenti microonde come in SOA bensì con tre cariche esplosive ben visibili.

Un tentativo estremo di aumentare il grado di coinvolgimento nell'esperienza, non c'è dubbio. Per fortuna Palmer non ha ancora avuto il coraggio di provare il dispositivo in questione: la speranza è che non lo faccia mai, anzi metta quel visore sotto chiave per evitare di indossarlo in un momento di debolezza o di scarsa lucidità.