Pokémon: Ash Ketchum è diventato Campione del Mondo dopo 25 anni

Dopo 25 anni, finalmente Ash Ketchum è diventato il Campione del Mondo nella serie animata Pokémon. La notizia arriva dai social ufficiali di The Pokémon Company dove viene celebrata l'incredibile impresa del giovane protagonista, che finalmente ha coronato il suo sogno.

Il giovane allenatore di Biancavilla ha conquistato il titolo nell'ultima puntata della serie animata Esplorazioni Pokémon, in cui ha vinto la finale del Torneo Mondiale per l'Incoronazione, battendo Dandel, il Campione della Lega Pokémon di Galar (che i giocatori conoscono bene, visto che ricopre lo stesso ruolo anche in Pokémon Spada e Scudo).

L'incontro è durato ben quattro puntate e alla fine Ash ha conquistato il punto della vittoria grazie a Pikachu, che ha sconfitto l'agguerrito Charizard di Dandel. Al torneo tra l'altro partecipavano altri volti noti della serie Game Freak, come Iris, Camilla e Lance.

L'avventura di Ash Ketchum è iniziata nell'ormai lontano 1997, quando è andata in onda la primissima puntata della serie animata Pokémon e già allora il giovane allenatore di Biancavilla (che dopo venticinque anni di trasmissione ne ha ancora dieci) sognava di diventare un Maestro Pokémon.

Un obiettivo che si è dimostrato decisamente arduo e lungo il suo cammino Ash ha assaporato più volte l'amaro sapore della sconfitta partecipando alle maggiori competizioni di Lega, pur dimostrando un talento innegabile.

Ricordiamo come ad esempio si è classificato nella Top 16 nel torneo dell'Altopiano Blu e ha sfiorato il gradino più alto del podio nella Lega di Kalos dove si piazzato secondo. È diventato Campione solo nel 2019, vincendo nella Lega di Alola, il che gli ha garantito un invito nel Torneo Mondiale per l'Incoronazione, dove per l'appunto ha conquistato il titolo di allenatore più forte del mondo. Che dire, congratulazioni Ash Ketchum!