Metal Gear Solid remake, altri rumor sul team Virtuos: sembra essere collegato a Konami

Continuano le voci di corridoio sul possibile remake di Metal Gear Solid, visto che Virtuos, ovvero il team che secondo gli ultimi rumor era incaricato del lavoro, ha dimostrato un collegamento preciso con Konami, che risulta essere tra le compagnie partner sul sito ufficiale.

Come abbiamo riferito in precedenza, l'idea che ci fosse un Metal Gear Solid 3 Remake in arrivo da parte di Virtuos sembrava corroborata da un video con elementi che parevano richiamare ambientazione e atmosfere del terzo capitolo della serie.

Metal Gear Solid 3, un artwork del gioco Konami

Tuttavia, in seguito si è scoperto che tale video era in verità costruito con degli asset precostituiti per Unreal Engine, rendendo poco credibile la teoria.

Tuttavia, la questione è stata ripresa di recente perché Konami, secondo quanto riportato nel sito ufficiale di Virtuos, risulta essere tra le compagnie che hanno commissionato un lavoro al team di sviluppo. Inoltre, tra gli engine riferiti come software utilizzati dagli sviluppatori risulta esserci anche il FOX Engine, ovvero il motore grafico proprietario di Konami utilizzato in precedenza per Metal Gear Solid V e che doveva essere la nuova base tecnologica della serie, prima dell'abbandono di Kojima Productions. Potete vedere gli screenshot scattati sul sito che riportano entrambi gli indizi a questo indirizzo.

Secondo quanto riferito anche su Reddit, Konami non ha lavori precedenti pubblicamente registrati con Virtuos e l'aggiunta del FOX Engine sembra recente. Se queste informazioni fossero verificate, si tratterebbe di indizi piuttosto consistenti sulla possibilità di un progetto su Metal Gear Solid affidato al team in questione, che finora si è occupato soprattutto di supporto per diverse produzioni anche di grosso calibro, come Horizon Forbidden West, Marvel's Guardians of the Galaxy e Back 4 Blood, per dirne alcuni. Per il momento, in ogni caso, ci limitiamo a inserire anche queste segnalazioni tra le voci di corridoio non verificate.