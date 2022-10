Metal Gear Solid 3 Remake: annuncio ufficiale in arrivo? Indizi importanti da Virtuos

A quanto pare i rumor su un remake di Metal Gear Solid 3 realizzato da Virtuos Studio potrebbero rivelarsi fondati. Lo studio ha pubblicato un misterioso teaser, ora rimosso da YouTube ma reperibile in rete, che nasconde un messaggio che sembrerebbe suggerire un annuncio ufficiale durante i The Game Awards 2022.

La clip in questione è stata ripubblicata su Twitter dal fan Zonex. Come possiamo vedere mostra una foresta, molto simile a quella della Tselinoyarsk di Metal Gear Solid 3. Successivamente lo schermo diventa nero e viene riprodotto un messaggio in codice morse.

Decodificando il messaggio il risultato è "1964 December 8" e qui arriva il bello. Il 1964 è l'anno in cui si svolge l'operazione Snake Eater di Metal Gear Solid 3, mentre l'8 dicembre è il giorno in cui si svolgeranno i The Game Awards 2022. Chiaramente la teoria più scontata è che durante l'evento verrà annunciato Metal Gear Solid 3 Remake.

Per il momento prendete il tutto con le pinze, dato che non c'è ancora nulla di ufficiale. Detto questo, non è la prima volta che il nome di Virtuos, studio di Singapore quasi sconosciuto che ha lavorato ad alcuni porting di XCOM 2 e BioShock, viene associato a un possibile remake di Metal Gear Solid 3.

Ad ottobre dello scorso anno infatti un report di VGC affermava che lo studio stava lavorando a un remake di Metal Gear Solid 3 su commissione da parte di Konami, che avrebbe anche intenzione di pubblicare delle versioni rimasterizzate dei Metal Gear Solid originali prima della sua uscita. Successivamente l'informazione è stata corroborata anche da Eurogamer.net e dal noto portale Gematsu, che solitamente non si sbilancia mai su rumor e indiscrezioni simili, ma quando lo fa di solito è perché si tratta di informazioni veritiere.

D'altro canto Konami con il remake di Silent Hill 2 e gli altri progetti legati al franchise ha espresso chiaramente l'intenzione di collaborare e affidare le sue IP a studi esterni di terze parti. Forse oltre alla rinascita di Silent Hill è in programma anche quella di Metal Gear Solid, partendo da uno dei capitoli più apprezzati dai fan. Staremo a vedere.