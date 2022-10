Iron Man: EA e Motive hanno iniziato i playtest oggi, dice Tom Henderson

È passato poco più di un mese da quanto EA, Motive e Marvel hanno annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo gioco di Iron Man, ma a quanto pare i playtest sono iniziati oggi, stando a un articolo di Insider Gaming pubblicato da Tom Henderson.

Stando alle fonti di Henderson i playtest sul gioco di Iron Man si svolgeranno tra il 31 ottobre e il 2 novembre. Tuttavia pare che in questo caso specifico non verrà messa a disposizione una versione di prova. Viene spiegato infatti che più che dei veri e propri playtest saranno delle sessioni di feedback in cui gli sviluppatori presenteranno i punti chiavi di trama, gameplay e modalità di gioco per poi raccogliere i pareri dei giocatori.

"Date un'occhiata al gioco/prodotto e parlate della vostra esperienza direttamente con un ricercatore di EA", recita il contenuto dell'email inviata ai giocatori iscritti al programma di playtesting di EA. "Ti faranno domande sulle tue esperienze, preferenze e altre aree di interesse. Queste conversazioni durano in genere tra i 30 e i 120 minuti e possono svolgersi online o di persona presso uno dei nostri Player Experience Labs".

Iron Man

Al momento non sappiamo da quanto tempo Motive abbia iniziato lo sviluppo di Iron Man, ma l'inizio di questi playtest suggerisce che il progetto è entrato almeno in fase di pre-produzione già da diverso tempo tempo ormai.

Stando ai primi dettagli ufficiali sul gioco di Iron Man di EA, il team che ci sta lavorando è capitanato dall'executive producer Olivier Proulx, che in passato ha contribuito a diversi titoli basati sui personaggi della casa delle idee, tra cui Marvel's Guardians of the Galaxy. La trama sarà originale e attingerà dalla lunga storia editoriale di Iron Man, "incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare la sensazione di vestire veramente i panni di Iron Man".

"È un onore e un privilegio avere l'opportunità di creare un videogioco basato su uno dei supereroi più iconici dell'intrattenimento odierno", aveva dichiarato Olivier Proulx a ridosso dell'annuncio ufficiale. "Abbiamo la grande opportunità di creare una storia nuova e unica che possiamo definire nostra. Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di nuovo. Abbiamo molta libertà, il che è molto stimolante per il team".