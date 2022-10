Evil West, un trailer presenta il gameplay dell'action shooter di Flying Wild Hog

Evil West è protagonista di un nuovo trailer che presenta il gameplay del gioco sviluppato da Flying Wild Hog: un action shooter dall'ambientazione western fantasy, che sarà disponibile a partire dal 22 novembre su PC, PlayStation e Xbox.

Appena entrato in fase gold, Evil West non tarderà all'appuntamento e sarà davvero interessante scoprire cosa abbiano preparato per noi gli autori di Shadow Warrior, non nuovi alle meccaniche sparatutto né ai personaggi sopra le righe.

Come si vede nel video, il personaggio che controlleremo in Evil West è infatti una sorta di agente speciale, appartenente a una gilda di cacciatori di mostri che si occupano di tenere a bada le forze oscure sullo sfondo del selvaggio west.

Un compito che dovremo portare a termine ricorrendo a ogni risorsa disponibile, in particolare a un arsenale che si preannuncia devastante e include non solo svariate bocche da fuoco ma anche dispositivi che permettono al protagonista di eseguire potenti attacchi melee.

Il trailer funge insomma da solida introduzione rispetto alle peculiari atmosfere di Evil West, che potremo toccare con mano, come detto, a partire dal 22 novembre nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata al nostro provato di Evil West.