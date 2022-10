Evil West è entrato in fase gold, nessun altro rinvio per il gioco

Evil West è entrato in fase gold, ha annunciato Focus Entertainment: il gioco non subirà ulteriori rinvii e verrà dunque rispettata l'attuale data di uscita su PC, PlayStation e Xbox, fissata al 22 novembre.

Come ricorderete, alcune settimane fa abbiamo provato Evil West, trovando la formula sparatutto a base di cowboy e vampiri messa a punto da Flying Wild Hog davvero interessante, pur al netto di qualche perplessità.

Nel gioco vestiremo i panni di un combattente al servizio di un'organizzazione segreta che si occupa appunto di contrastare la minaccia dei vampiri, che sembrano aver occupato in forze le terre di frontiera.

"Scatena l'inferno in alcuni combattimenti viscerali ed esplosivi con le tue armi, un guanto fulminante e alcuni gadget. Uccidi con stile alcune mostruosità assetate di sangue nei panni di un cacciatore solitario o in cooperativa con un amico", si legge nella sinossi.

"Esplora e combatti in una campagna narrativa mentre potenzi le tue armi e i tuoi strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per evolvere le tue capacità di ammazzamostri, plasmando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde di esseri soprannaturali."