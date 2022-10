Offerte Amazon: set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker con le Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker, con varie minifigure. Lo sconto è di 10€, ovvero del 20%. Ripetiamo che si tratta di una promozione valida solo per gli abbonati Prime. Il prezzo standard per questo set è 49.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo set include il modellino da costruire in mattoncini LEGO dell'iconico X-Wing Fighter di Luke Skywalker. Il velivolo ha cabina di pilotaggio apribile per le minifigure LEGO, uno spazio per R2-D2, ali regolabili tramite un solo pulsante, un carrello di atterraggio retrattile e 2 shooter a molla. Il set include anche le minifigure LEGO di Luke Skywalker con la sua spada laser, della Principessa Leila e del Generale Dodonna, ognuno con la propria pistola giocattolo blaster, e il droide R2-D2.

Set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker

