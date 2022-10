Elex 2 e tutti i giochi di Piranha Bytes in offerta su Steam

Elex 2 e tutti i giochi di Piranha Bytes sono in offerta su Steam, per i saldi dedicati all'amato sviluppatore di giochi di ruolo, che ci delizia con i suoi titoli dai tempi del primo Gothic. Si tratta di un'ottima occasione per portarsi a casa i titoli della serie Elex, Risen e Gothic, in attesa dei prossimi lanci.

Quindi, se vi interessa, potete portare a casa Elex II per 24,99€ invece di 49,99€ e il primo Elex per 7,49€ invece di 29,99€. Se siete alla ricerca di qualcosa di più economico, ma ancora molto valido, il franchise Gothic può essere portato a casa per pochi euro: 1,99€ a capitolo. In particolare vi consigliamo Gothic 2, considerato uno dei migliori titoli di Piranha Bytes di sempre, nonché uno degli esponenti più significativi del genere dei giochi di ruolo. Acquistandolo potrete subito scaricare anche Le Cronache di Myrtana: Archolos, una mega mod che equivale a un'espansione completa, disponibile anche in italiano.

Infine, la serie Risen è acquistabile per lo stesso prezzo di quella Gothic, ossia 1,99 a episodio. Solo il terzo costa 2,99€.

Saldi di Piranha Bytes su Steam