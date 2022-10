Scorn, rivelato l'orario di sblocco del gioco su PC e Xbox Series X|S

Ebb Software ha rivelato l'orario di sblocco di Scorn su PC e Xbox Series X|S: dopo aver approfittato del pre-caricamento per l'installazione dei dati, potremo cimentarci con il gioco a partire dalle 12.00 del 14 ottobre.

Ricorderete che il mese scorso abbiamo provato Scorn, apprezzando la peculiare direzione artistica dell'avventura horror e i suoi tanti riferimenti, soprattutto cinematografici, ma anche la gestione degli enigmi.

Disponibile senza costi aggiuntivi dal day one per gli abbonati a Xbox Game Pass, Scorn promette di condurci attraverso un viaggio straziante, catapultati in un mondo ostile e alieno che non sembra conoscere pietà e da cui dovremo cercare in qualche modo di fuggire.

Protagonista di una campagna di crowdfunding di successo, che ha consentito al progetto di farsi notare nella comunità degli appassionati di videogiochi e di strappare anche l'accordo con Microsoft per il debutto su Game Pass, Scorn è il primo titolo realizzato dal team serbo.