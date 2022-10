Phantom Abyss: trailer annuncia la data d'uscita su Xbox Game Pass, per Xbox Series X e S

Phantom Abyss sarà lanciato su Xbox Game Pass per Xbox Series X e S il 20 ottobre 2022. L'annuncio è stato dato da Devolver Digital con un trailer di gameplay che mostra in azione proprio la versione Xbox del gioco. Lo trovate in testa alla notizia.

Già disponibile su PC in accesso anticipato, Phantom Abyss è un interessante gioco multiplayer asincrono in cui i giocatori devono provare a raggiungere il fondo di templi generati proceduralmente per recuperare le reliquie nascoste dentro camere piene trappole mortali.

Gli intrepidi avventurieri schiveranno decine di trappole nascoste, salteranno infide voragini e fuggiranno da guardiani implacabili attraverso percorsi ramificati fino a impadronirsi di una delle reliquie prima di essere sopraffatti da micidiali marchingegni. Occhio, però: avrete un solo tentativo per ogni tempio e se fallirete o vi accontenterete di reliquie di minor valore, non rivedrete mai più quel tempio...

I giocatori più scaltri useranno le corse fantasma dei tentativi falliti di altri giocatori a loro vantaggio ed eviteranno i passi falsi e gli errori che hanno portato alla loro rovina. Una volta trovata la leggendaria reliquia sul fondo di ogni tempio, questo sparisce per sempre, diventando l'inestimabile trofeo dell'abile avventuriero."

Durante il gioco è possibile guardare i progressi di un massimo di venti altri giocatori, visualizzati sotto forma di fantasmi, che con i loro errori ci aiuteranno a capire come comportarci, per arrivare sempre più lontani.