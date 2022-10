Antstream Arcade e Neo Legend lavorano al primo coin op cloud

Antstream Arcade, compagnia di cloud gaming dedita al retrogaming, e il costruttore di coin op francese Neo Legend hanno annunciato una collaborazione per la creazione di nuovi coin op basati sul cloud, che daranno accesso da subito a più di 1.500 titoli.

Il primo cabinato con un servizio cloud

L'esperimento è davvero interessante: si tratta della prima volta che un servizio cloud viene integrato in un apparecchio custom. Neo Legend sta creando quattro differenti cabinati, che includono i modelli Compact, Classic e Vizion, pensati per far giocare ai titoli di Antstream come originariamente pensati, tramite dei controlli classici da sala giochi. Ognuna delle macchine offre un anno di abbonamento gratuito ad Antstream e dà accesso a dei tornei esclusivi organizzati da Neo Legend sulla piattaforma di cloud gaming.

Insomma, è il classico progetto in bilico tra nostalgia e futuro. Tra i titoli inclusi in Antstream Arcade, citiamo i classici Space Invaders, Pac-Man e Mortal Kombat. Il servizio gode delle licenze ufficiali di Disney, Warner Brothers, Taito, Atari (che possiede parte del servizio), Bandai-Namco e molti altri sviluppatori medi piccoli. Antstream Arcade sarà installato anche sul nuovo cabinato Neo One di Neo Legend, che potete vedere, e nel caso prenotare, a questo indirizzo.