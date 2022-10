Riven: annunciato il remake del sequel di Myst con un teaser trailer

Cyan ha annunciato con un teaser trailer di essere al lavoro su un remake di Riven: The Sequel to Myst, il puzzle adventure del 1997 e sequel di Myst, intitolato semplicemente Riven. Per il momento sono state svelate le piattaforme di riferimento e una finestra di lancio, neppure indicativa.

Stando alle FAQ del sito ufficiale di Cyan, apprendiamo che si tratta di un "remake moderno" realizzato da zero con ambienti di gioco in 3D completamente esplorabili, laddove nell'originale gli spostamenti erano legati alle meccaniche "punta e clicca".

Cyan afferma che il progetto sta richiedendo un "notevole investimento di risorse" e viene precisato che, dato che non si tratta di un semplice upgrade/update, non verrà reso disponibile gratuitamente a chi ha già una copia del Riven originale.

Sul perché lo studio abbia deciso di realizzare un remake di Riven: The Sequel to Myst a 25 anni dalla pubblicazione, Cyan risponde: "Riven è uno dei giochi più apprezzati nella storia di Cyan. Non volevamo affrontarlo con leggerezze o frivolezza. Cyan è un piccolo studio indipendente. Volevamo assicurarci di poter affrontare un'impresa così difficile, costosa e complicata e di poterlo fare bene".

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sul remake di Riven: The Sequel to Myst. Cyan invita i giocatori a iscriversi alla newsletter dello studio a questo indirizzo per scoprire per primi nuovi dettagli su questo rifacimento.

Riven: The Sequel to Myst è stato pubblicato su PC nel 1997 e successivamente su PlayStation, Saturn, iOS e Android. Il gioco prosegue esattamente da dove si è concluso il precedente capitolo della serie continuando quindi la storia di Atrus e lo Straniero. Lo scorso anno è stato pubblicato su PC e Xbox il remake di Myst, di cui potrete leggere la nostra recensione.