WRC Generations, un trailer rivela la modalità Campionati: tutti i dettagli

WRC Generations includerà una nuova modalità Campionati, che gli sviluppatori hanno presentato con il trailer che trovate qui sopra e che troveremo nel gioco non appena farà il proprio debutto su PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch.

Rinviato al 3 novembre, WRC Generations punterà forte sulla modalità Campionati, che sarà divisa in due differenti categorie: solitaria e squadra. Si potrà affrontare la classifica da soli oppure sommando i punti totalizzati da ogni giocatore.

"Nella Modalità Campionati, che è multipiattaforma (tranne che per Switch, che funzionerà in modo indipendente), l'obiettivo è ottenere il miglior piazzamento nei diversi campionati", si legge nel comunicato stampa.



Leggenda (miglior campionato)

Campione

Professionale

Principiante

Junior

Esordiente (non classificato o retrocesso da Junior 3)

"Ogni campionato è suddiviso in tre livelli. Ogni livello è diviso in gruppi di giocatori o squadre, per battaglie a misura d'uomo. I gruppi possono contenere 30 giocatori in solitaria e 8 squadre nell'omonima modalità."

Come funzionano le stagioni

Le stagioni sono divise in settimane e comprendono una fase di qualificazione (una settimana) e dieci settimane di competizione, con eventi giornalieri e settimanali a cui i giocatori possono partecipare per scalare la classifica del proprio gruppo.

Ogni settimana si conclude con una nuova classifica in cui i giocatori e le squadre vengono riposizionati in base alle loro prestazioni. A questo punto, i giocatori guadagnano esperienza per sbloccare nuovi elementi di personalizzazione della carta del pilota e nuovi adesivi per l'editor di livree.

Alla fine della stagione, le 3 migliori squadre e i migliori giocatori del mondo vengono inseriti nella Hall of Fame della Lega.

Eventi

Per ogni evento, i giocatori hanno a disposizione 3 tentativi per ottenere il miglior tempo. C'è anche una modalità di riscaldamento per esercitarsi sulle tappe. Gli eventi delle modalità in solitaria e a squadre sono diversi.

Gli eventi giornalieri sono semplici rally in condizioni imposte (tappa, auto, meteo) rinnovati ogni giorno e aggiunti alla classifica di gruppo alla fine della giornata. Gli eventi settimanali sono raduni completi che possono essere completati in diverse sessioni di gioco e vengono rinnovati ogni settimana.

Il giocatore può scegliere un'auto da una categoria predefinita. I danni, le riparazioni e la scelta dei pneumatici sono gestiti presso il parco assistenza. I punti ottenuti vengono aggiunti alla classifica del gruppo alla fine di ogni settimana.

Infine, le fasi di qualificazione sono eventi che compaiono all'inizio di ogni stagione, utilizzando lo stesso formato di un evento settimanale nel suo funzionamento. I risultati ottenuti assumono la forma di una classifica generale che determina la posizione di partenza di ogni giocatore per la stagione.

Calendario delle prime stagioni

È previsto un precampionato di due settimane a partire dal 31 ottobre per consentire ai giocatori di familiarizzare con il sistema. La prima stagione inizia ufficialmente il 28 novembre 2022. Con questi campionati KT Racing intende offrire una nuova modalità competitiva a lungo termine.

I campionati si adattano ai migliori giocatori del mondo, che lotteranno al centesimo per entrare nella Hall of Fame alla fine di ogni stagione. Inoltre, saranno la gioia dei giocatori alle prime armi che affronteranno avversari più abbordabili, favorendo la loro progressione nel tempo.