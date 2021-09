Myst, la recensione del remake su Xbox Game Pass

La Masterpiece Edition arrivò nel 1999 portando poche evoluzioni tecniche, al contrario di RealMyst dei primi 2000, che introdusse per la prima volta il 3D in tempo reale, successivamente evoluto con RealMyst: Masterpiece Edition nel 2014. Il nuovo Myst che trattiamo in questo articolo è un'altra iniziativa ancora: si tratta dell'adattamento per display standard della versione elaborata nel 2020 per la realtà virtuale, ulteriormente rimaneggiata con alcuni miglioramenti grafici.

Myst ha una lunga storia di remake ed edizioni diverse, a partire dalla versione originale del 1993. Fu un grande successo, sia per il suo indiscutibile valore in termini di puzzle che per le soluzioni tecnologiche adottate, cavalcando l'onda del CD-ROM con la sua impressionante grafica 3D pre-renderizzata e le sequenze in Full Motion Video, tanto da portare a vari seguiti e alla riproposizione dell'originale in nuove forme.

Scrivere una recensione di Myst non può che mettere una certa soggezione, considerando che si tratta di un capolavoro, un vero classico che ha contribuito a costruire la storia dell'intero medium in questione. Dunque ci concentriamo soprattutto sull'operazione remake portata a termine da Cyan Worlds e in particolare su questa ulteriore rielaborazione effettuata a partire dalla versione VR e lanciata direttamente su Xbox Game Pass . La scelta di uscire direttamente nel catalogo del servizio Microsoft è peraltro geniale, visto che un'operazione del genere poteva essere anche piuttosto rischiosa da piazzare sul mercato come titolo standard, ma rappresenta invece un'aggiunta di grande valore all'offerta su abbonamento. Questo ci porta a consigliarlo praticamente a tutti gli utenti Game Pass perché è un gioco ideale per staccare dai ritmi di molti titoli moderni e riscoprire l'enigmistica nella sua forma più pura e originale.

Una storia strana e affascinante

Gli effetti di luce e nebbia di Myst Remake sono davvero gradevoli

Dal punto di vista della storia e della narrazione, così come anche degli enigmi presenti, il nuovo Myst replica precisamente l'originale, trattandosi di un remake esclusivamente tecnico tra grafica e audio. Il racconto è tutto basato su dei libri e la narrazione stessa fa ampio uso del testo scritto nel corso del gioco (tradotto interamente in italiano), con una soluzione forse un po' desueta al giorno d'oggi, ma che resta particolarmente efficace, specialmente se i libri hanno una funzione fondamentale come in questo caso. I volumi, nel gioco, contengono diverse ambientazioni e fungono da portali per raggiungere le "ere" in cui si svolge l'avventura, come veri e propri mondi che prendono vita dalla carta stampata. Il protagonista senza nome si ritrova improvvisamente in possesso del libro Myst e viene proiettato all'interno di questa strana dimensione, cercando di venire a capo dei suoi misteri e di aiutare (o forse no) due uomini chiamati Sirrus e Achenar, figli di Atrus - il quale sembra essere il creatore o lo scopritore delle varie ere - e imprigionati per qualche motivo ognuno all'interno di un proprio libro.

Al di là di poche sequenze d'intermezzo, la storia resta sempre piuttosto ermetica, spezzettata tra i documenti che si trovano in giro per le isole e in gran parte affidata all'interpretazione libera del giocatore.

Myst Remake è probabilmente la versione più avanzata e ricca, dal punto di vista della grafica

È anche questa una caratteristica peculiare di Myst, che pone gli enigmi al centro dell'attenzione e cerca di costruirvi intorno una sorta di giustificazione narrativa che appare però secondaria e necessaria soprattutto a creare la giusta atmosfera. Il concetto è dunque piuttosto diverso dall'avventura grafica standard: Myst è enigmatico non solo nel suo basarsi sui puzzle, ma anche nel modo in cui questi vengono presentati, nella logica che li collega e nelle motivazioni che spingono a risolverli. Inseriti in un contesto onirico e surreale trovano però la loro perfetta collocazione ed è questa profonda connessione tra atmosfera e stranezza generale delle azioni da compiere a costruire la magia del gioco, che risulta ancora perfettamente intatta.