Il remake di Myst è stato aggiornato gratuitamente con l'aggiunta di Age of Rime

Cyan Worlds ha annunciato la pubblicazione di un nuovo, maxi aggiornamento gratuito del remake di Myst del 2021, che aggiunge Age of Rime al gioco. Si tratta di un contenuto pensato in origine per fare da ponte tra quanto raccontato in Myst e quanto vissuto in Riven, il seguito ufficiale. Il già ottimo remake, è ora il modo migliore per sperimentare questa storica avventura punta e clicca.

Cosa c'è di nuovo

Come saprete, Rime è un'Era di ghiacchio e neve, visitabile in origine in RealMyst. È completamente disabitata, ed è una delle ultime ere scritte da Atrus mentre si trovava a Myst, per la lavorazione di alcuni cristalli dalle proprietà simili ai Linking Book.

Detto questo, l'aggiornamento Age of Rime introduce anche altri contenuti, che ricordiamo qui di seguito:

Aggiunta Rime, con nuovi elementi narrativi e relativi alla mitologia.

Aggiunta la possibilità di zoomare.

Aggiunto il supporto per il supersampling Intel XeSS e TSR (solo Windows).

Un'opzione per i sottotitoli contestuali colorati è stata aggiunta al menu delle impostazioni dell'interfaccia. Questa mostrerà il testo accanto ai puzzle che richiedono la visualizzazione di colori particolari per trovare una soluzione.

Importanti miglioramenti grafici apportati su Quest per Myst Island e altre aree del gioco. L'ASW è stato abilitato per supportarli.

Per il resto, vi ricordiamo che il remake di Myst è disponibile per Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store, GOG e Microsoft Store, nonché per il visore VR Quest tramite il Meta Store.