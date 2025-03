Il remake di Myst sta per ricevere un grosso aggiornamento gratuito, chiamato Age of Rime

Il 20 marzo alle 18:00, ora italiana, Cyan pubblicherà un aggiornamento gratuito di remake di Myst, chiamato "Age of Rime". Arriverà su PC, Mac e Quest. Le versioni Xbox Series X e S e Xbox One saranno aggiornate in una data successiva, come annunciato dallo studio di sviluppo.

L'aggiornamento aggiungerà Rime al gioco sotto forma di una nuova Era (sostanzialmente una nuova regione) e introdurrà una funzione di zoom, un'opzione per attivare dei sottotitoli contestuali colorati e altro ancora. Ci saranno anche vari miglioramenti grafici, che non fanno mai male.