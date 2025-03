Ragazzo inglese ha confessato di aver ucciso la sua famiglia perché prescelto da Clementine di The Walking Dead

A settembre 2024, il giovane Nicholas Prosper ha ucciso a colpi d'arma da fuoco sua madre e sua sorella e ha accoltellato a morte il fratello minore mentre erano nella loro casa a Luton, nel Regno Unito. Il caso ha destato un certo clamore e c'è stato ampio spazio anche per i videogiochi, con Prosper stesso che ha dichiarato in più occasioni di essere stato "prescelto" da Clementine di The Walking Dead, la serie di avventure narrative di Telltale Games, per compiere il suo gesto.

Ieri, il diciannovenne è comparso davanti alla Luton Crown Court per la sentenza, ammettendo davanti a tutti di aver pianificato gli omicidi per diversi mesi e di aver desiderato di estendere l'eccidio a una vicina scuola.