Palworld si aggiorna alla versione 0.5.0 che aggiunge il crossplay e il Global Palbox

Pocketpair ha pubblicato l'aggiornamento v0.5.0 di Palworld , il suo gioco open-world di sopravvivenza di enorme successo, ancora in accesso anticipato e vero e proprio fenomeno di inizio 2024. Tra le novità spiccano l' aggiunta del crossplay , che consente di giocare online con i possessori del gioco di tutte le piattaforme; il Global Palbox, un nuovo sistema di archiviazione e trasferimento dei pal; la modalità foto, per consentire ai giocatori di immortalare al meglio i loro momenti di gioco più intensi, e tanto altro ancora.

Trailer e altre novità

Per illustrare tutte le novità, è stato pubblicato anche un trailer, che inizia con una scena di combattimento in cui intervengono giocatori di tutte le piattaforme per battere l'avversario. Del resto la v0.5.0 è chiamata anche "Crossplay update", quindi è chiaro quale sia il fulcro dell'intera patch. Vediamo il video:

Leggiamo anche la nota di rilascio ufficiale, almeno nelle parti che riguardano i contenuti aggiuntivi:

▼Nuovi Contenuti

・Crossplay!

⤷ Il cross-play è ora disponibile su tutte le piattaforme.

・Palbox Globale

⤷ Archivia i dati dei Pal nel Palbox Globale e trasferisci i Pal tra i mondi!

・Archiviazione Dimensionale dei Pal

⤷ Un nuovo sistema di archiviazione con una capacità 10 volte superiore a un Palbox normale! I membri della gilda possono accedervi e può anche essere utilizzato come archiviazione personale con impostazioni private.

・Sistema delle armature cosmetiche!

⤷ Ora puoi equipaggiare un'armatura cosmetica dall'Antique Dresser. Cambia l'aspetto del tuo personaggio senza influire sulle statistiche dell'armatura!

・Modalità Foto

⤷ Accessibile dalla ruota di comando dei Pal. Nascondi l'interfaccia utente e muovi la telecamera per scattare screenshot mozzafiato.

・Tavolo da Disegno

⤷ Combina progetti comuni per crearne di più rari!

・Server Dedicati per Mac

Naturalmente sono stati risolti anche tanti bug e sono state apportate delle modifiche ai sistemi già esistenti. Per avere tutti i dettagli, leggete la nota di rilascio completa.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Palworld è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Xbox One. Recentemente il team di sviluppo è stato sorpreso da una causa legale intentata da Nintendo, nonché dal successo stesso del gioco.