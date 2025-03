Come è possibile che Palworld sia un successo incredibile? Gli autori non ne hanno idea

Tutti sappiamo che il videogioco survival Palworld è stato un successo enorme sin dal lancio, a inizio 2024. Ciò che forse non tutti sanno è come sia possibile che il videogioco sia stato in grado di vendere così tanto. Lo chiederemmo agli sviluppatori, il problema è che nemmeno loro lo sanno.

Le parole del community manager di Palworld

Buckley afferma: "L'idea iniziale era che Palworld sarebbe stato un gioco adatto al pubblico giapponese. Rapidamente abbiamo ottenuto un milione di aggiunte alla Lista dei desideri, nel primo anno, quindi a quel punto sapevamo che qualcosa stava accadendo."

"Il trend non peggiorava. Nel 2023 le cose si sono fatte strane: siamo diventati il terzo gioco più desiderato su Steam e poi abbiamo raggiunto un picco nel novembre 2023. Le cose non si sono fermate, continuava a migliorare. Le persone ci chiedevano 'perché? Cosa è successo? Come avete fatto a ottenere così tanta attenzione?'. Noi non lo sappiamo. Se lo sapessimo, lo rifaremmo, ma non abbiamo idea di cosa sia successo".

Buckley afferma anche: "Nel corso della prima settimana abbiamo ottenuto un numero di copie vendute disgustoso, mi faceva stare male vederlo. Ed era diviso tra Steam e Xbox, le due piattaforme su cui abbiamo pubblicato al lancio. Di nuovo, perché abbiamo ottenuto così tanti giocatori? Non lo so, per favore non chiedetemelo. So qualcuno dopo me lo chiederà comunque, ma vi prometto che non ho una risposta."

Spiega anche che alla fine del mese avevano 25 milioni di giocatori, ma poi hanno deciso di smettere di comunicare con il pubblico perché le cose si stavano facendo preoccupanti. Anche se il community manager non lo dice apertamente, ciò che intende è probabilmente il fatto che il gioco era stato visto dal pubblico come un "Pokémon con le pistole" e The Pokémon Company era chiaramente pronta a saltare alla gola di PocketPair, come è poi successo. Inoltre, il grande successo ha causato anche dell'odio verso il gioco, accuse di aver copiato il design dei Pokémon, di aver usato IA generativa. Il tutto è sfocato anche in minacce inviate agli sviluppatori.

Pare però che gli autori di Palworld non si aspettavano la denuncia di Nintendo.