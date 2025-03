Secondo quanto affermato dal community manager di Pocketpair, John Buckley, gli autori di Palworld non si aspettavano la denuncia di Nintendo, anzi nessuno nel team aveva mai considerato che il gioco potesse violare un brevetto.

"Probabilmente non ne avete sentito parlare, ma lo scorso settembre un'azienda indie ha deciso di farci causa", ha scherzato Buckley riferendosi all'azione legale intrapresa da Nintendo e The Pokémon Company nei confronti di Palworld.

"Essendoci una causa in corso non posso parlare della questione, ma ovviamente per noi è stato uno shock e credo che la stessa cosa valga per molte persone, perché parliamo di una presunta violazione di brevetto e nessuno l'aveva mai presa in considerazione."

Ancora ironico? A quanto pare no: "Prima dell'uscita di Palworld abbiamo spiegato chiaramente di aver effettuato una serie di controlli legali e di aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie in Giappone. Quindi, ovviamente, quando è stata annunciata la causa ci siamo rimasti di sasso."