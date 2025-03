Gravelord, abbiamo provato il boomer shooter fra Duke Nukem e Quake

E così quando succede, magari per mezzo di uno dei tonici miracolosi prodotti dalla maledetta azienda di quel farabutto di Keron Husk (dubitiamo che l'assonanza sia casuale), l'uomo non può fare altro che imbracciare la doppietta e scatenare la propria furia.

"Quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra", diceva nel 1978 il personaggio interpretato da Ken Foree in Zombi di George Romero. Si tratta di un tema ricorrente in tutte le opere che parlano di zombie e che nel Dellamorte Dellamore di Tiziano Sclavi veniva applicato alle vicende di un uomo che conosceva molto bene l'argomento, essendo un becchino.

Scherza, corri e spara: il gameplay di Gravelord

Sono fondamentalmente due i punti di riferimento di Gravelord: Duke Nukem 3D e Quake. Il titolo di Fatbot Games attinge a entrambi questi classici per portare sullo schermo l'azione run & gun tipica del genere, alcune sequenze platform all'insegna della velocità e le immancabili meccaniche legate alla raccolta di chiavi e all'azionamento di interruttori.

A questo impianto si aggiungono, naturalmente, le battute da eroe dei film d'azione degli anni '80 che Queedo pronuncia subito dopo aver ammazzato determinati nemici, con quel vocione che emerge prepotente dal mix audio (che andrebbe ribilanciato, in verità) e finisce per scandire un po' la progressione di una campagna che al momento è composta da otto livelli e può essere completata in meno di tre ore.

Il gameplay è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un boomer shooter, e sebbene allo stato attuale manchi ancora il supporto per il controller (una pessima notizia per chi ha il PC collegato al televisore, ma gli sviluppatori hanno detto che rimedieranno a breve), utilizzando mouse e tastiera l'esperienza scorre estremamente liscia e il reticolo di mira (privo naturalmente di iron sight) possiede una tolleranza generosa durante gli scontri a fuoco.

La devastante doppietta di Queedo in Gravelord

Le armi vanno dalla pala da becchino alla pistola, dalla doppietta alla mitragliatrice pesante, dal lanciagranate al cannone elettrico, con un sistema di munizionamento che non prevede la necessità di ricaricare e rende dunque ancora più immediata l'azione di gioco mentre affrontiamo diverse tipologie di nemici, che includono zombie vaganti, cacciatori armati, creature volanti, demoni che lanciano palle di fuoco, topi e pesci non-morti.

L'impianto si rivela piacevole, ma piuttosto derivativo, non fosse per l'impiego di un paio di variazioni sul tema: un meccanismo di proiezione votato alla risoluzione di puzzle ambientali, ma anche all'attacco e un sistema di carte molto simile a quello di cui vi abbiamo parlato nel provato di Soulslinger: Envoy of Death, che consente di raccogliere ed equipaggiare fino a tre carte per donare al personaggio delle abilità extra.

Il sistema delle carte di Gravelord

I potenziamenti in questione sono passivi, ma hanno un'incidenza importante nell'ambito del gameplay, aggiungendo ad esempio un danno da fuoco ai nostri colpi, producendo piccole ricariche energetiche dal cadavere di ogni nemico, migliorando l'efficacia dell'attacco in determinate situazioni e così via, consentendoci di fatto di creare delle build differenti per il burbero protagonista di Gravelord.