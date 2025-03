Xbox Game Pass perderà 10 giochi a fine marzo, incluso Monster Hunter Rise e vari Yakuza

L'app di Xbox ha svelato in anticipo quali giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 31 marzo. In totale sono 10 e includono Monster Hunter Rise, quattro giochi della serie Yakuza e Hot Wheels Unleashed 2.

Presto l'annuncio dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di marzo?

Da prassi tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte dell'Xbox Store più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass. Parliamo di giochi non recentissimi, ma parliamo comunque di uscite di un certo peso. Monster Hunter Rise è il penultimo capitolo della serie di caccia di Capcom e il possesso del gioco base è necessario per accedere anche ai contenuti della maxi-espansione Sunbreak. Per quanto riguarda la serie Yakuza sono in partenza i remake dei primi due capitoli della serie (Kiwami e Kiwami 2), il prequel 0 e Like a Dragon, il capitolo che segna il passaggio della serie principale dai combattimenti in stile action a quelli a turni.

Ichiban Kasuga e altri personaggi di Yakuza: Like a Dragon

La segnalazione dei giochi in uscita dal Game Pass dell'app di Xbox solitamente arriva in concomitanza con l'annuncio della line-up di nuovi titoli in arrivo. Di conseguenza è probabile che a breve, se non già oggi pomeriggio, verranno presentate le nuove aggiunte del servizio per la seconda metà di marzo, che ovviamente vi segnaleremo sulle nostre pagine non appena possibile. Nel frattempo, altri 12 giochi sono stati aggiunti ai titoli utilizzabili su Xbox Cloud al di fuori di Game Pass.