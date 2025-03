Il trailer di lancio di Post Trauma conferma l'uscita imminente su PC, PS5 e Xbox

Survival passivo o attivo?

Presentato con un trailer ai The Game Awards 2022, Post Trauma adotta un approccio equilibrato rispetto alla tradizione dei survival horror: il protagonista può difendersi dai nemici utilizzando le armi a sua disposizione, ma la fuga si pone spesso come l'opzione migliore.

Come da tradizione, il gameplay si focalizza anche sull'esplorazione e sulla risoluzione di enigmi, che richiedono l'individuazione di specifici indizi all'interno degli scenari: una ricerca non sempre facile, come scopriremo durante la campagna di Post Trauma.

A donare ulteriore spessore al titolo di Red Soul Games troviamo una colonna sonora ipnotica, firmata da Nicolas Gasparini, in arte Myuu, e un doppiaggio che può contare sulla presenza di Autumn Ivy e Hyoie O'Grady, oltre al già citato Togo Igawa.