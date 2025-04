Post Trauma verrà ri-pubblicato per scherzo a causa di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Il team di Raw Fury ha annunciato che intende ri-pubblicare spiritualmente Post Trauma a giugno, nonostante sia già disponibile da pochi giorni su Steam. Il motivo? Il team ha avuto la grandissima sfortuna di scegliere il 22 aprile come data di uscita su PS5, Xbox e PC, la stessa scelta da Bethesda per lo shadow drop di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che per ovvi motivi ha monopolizzato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo.

Per questo motivo, Raw Fury ha annunciato scherzosamente che il gioco verrà rilanciato il 23 giugno con un nuovo titolo: "Post Trauma: The Re-Release - Except We're Not Un-Releasing It First, and It's Pretty Much the Same". Infatti, il gioco attuale non verrà rimosso dalla vendita e al tempo stesso al rilancio non avrà nessun contenuto aggiuntivo degno di nota.