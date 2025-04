My Love Story with Yamada-kun at Lv999, una manga sull'amore nei videogiochi

Quante volte abbiamo trovato conforto nel condividere una partita con un totale sconosciuto del quale non conoscevamo nome o aspetto, ma con cui è stato possibile instaurare subito, anche solo per un paio d'ore, una relazione amichevole capace di farci volare lontano dai nostri problemi quotidiani? Non tante, forse, ma come il guastafeste è sempre in agguato, anche il giocatore che vuole vivere un'esperienza piacevole in compagnia è pronto a prenderci alla sprovvista in ogni momento. Sono queste le occasioni che ci fanno capire l'importanza del videogiocare insieme e di trovare il modo di legare con altre persone, pur non incrociando il loro cammino mai più nella vita. Questo tema è poco esplorato dalle narrazioni occidentali, ma nella terra del Sol Levante la storia è decisamente diversa.

Una delle più recenti e simpatiche interpretazioni di tale rapporto, portata alla vita attraverso il mezzo del fumetto, è senz'altro My Love Story with Yamada-kun at Lv999, finalmente approdato sugli scaffali italiani lo scorso 22 aprile. Esploriamo questo shōjo insieme, vi va?