TES 4 Oblivion Remastered ha rubato la scena a Clair Obscur: Expedition 33? Bethesda risolve il problema

I post social di Bethesda e Kepler

Tramite i social, infatti, la compagnia di The Elder Scrolls ha condiviso un tributo a Clair Obscur: Expedition 33.

Come potete vedere qui sotto, l'account di Bethesda Game Studios ha pubblicato un piccolo artwork in cui un gruppo di fan adoranti (un personaggio di Oblivion) festeggiano per la pubblicazione di Clair Obscur: Expedition 33, riprodotto su in televisore.

In risposta, Kepler Interactive ha pubblicato una immagine di un famoso dolce di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered mettendoci sopra delle baguette (che rappresentano il team francese in questo caso).

Si tratta in poche parole di una positiva dimostrazione di solidarietà da parte di un grande team di sviluppo verso una compagnia più giovane ma chiaramente talentuosa.

Anche l'account ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33 ha risposto a Bethesda, come vedete nel tweet qui sotto, con un paio di emoticon, ovvero un abbraccio e un cuore, dimostrando l'apprezzamento per quella che è a tutti gli effetti una pubblicità gratuita da un concorrente.

Se il consiglio di Bethesda non dovesse bastarvi e avete bisogno di una spiegazione più convincente per procedere all'acquisto del videogioco francese, potete leggere la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33.