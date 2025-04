Il team di Subnautica 2 si prepara all'accesso anticipato, confermando anche alcuni dettagli sul gioco

Il video di Subnautica 2

"Sia che siate nuovi a Subnautica o che stiate tornando per un altro viaggio con noi, benvenuti a bordo", afferma Anthony Gallegos, responsabile del design di Subnautica. "Stiamo dando il via alla strada verso l'Accesso Anticipato e vogliamo che anche voi ne facciate parte. Come per Subnautica e Below Zero, vi inviteremo in un'avventura futuristica di sopravvivenza sottomarina ambientata in un nuovo misterioso mondo alieno".

"L'intero team è convinto che Subnautica 2 sarà il gioco della serie più grande e ambizioso di sempre, e non vediamo l'ora che vi ci tuffiate", continua Gallegos. "Abbiamo preso tutto ciò che abbiamo imparato dall'esperienza dei giochi precedenti e lo abbiamo riversato in Subnautica 2. Stiamo lavorando con i veterani della serie Subnautica, ma abbiamo anche coinvolto alcuni volti nuovi, quindi sapete che sarete in buone mani".

"Siamo pronti a cambiare le cose. Per la prima volta, avrete la possibilità di vivere Subnautica 2 con i vostri amici in cooperativa. Ma sia che scegliate di giocare da soli o con gli amici, speriamo che ogni discesa negli abissi sia più emozionante che mai".

"Se questo vi sembra fantastico, unitevi a noi per l'Accesso Anticipato nel 2025. Sarete presenti quando aggiungeremo per la prima volta nuovi veicoli, oggetti, biomi e leviatani. E potrete dirci esattamente cosa ne pensate mentre continuiamo a sviluppare il gioco insieme a voi".

Sappiamo anche che Subnautica 2 non sarà un live service.