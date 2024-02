Subnautica 2 non sarà un live service, precisa il team di sviluppo

Subnautica 2, o quello che sarà il titolo del nuovo episodio della serie di Unknown Worlds, non sarà un live service: lo ha precisato il team di sviluppo dopo che alcuni documenti del publisher Krafton sembravano classificare il gioco in quel modo.

Se dunque nei giorni scorsi si è diffusa la voce che il nuovo capitolo di Subnautica potesse essere un live service in cooperativa, gli autori hanno spiegato che l'esperienza non sarà focalizzata sul multiplayer e che la co-op sarà un elemento del tutto opzionale per i giocatori, che potranno affrontare l'avventura in solitaria senza alcun problema.

Quanto alla descrizione di Krafton, che parla appunto di un live service, Unknown Worlds ha spiegato che semplicemente c'è l'intenzione di continuare ad aggiornare il nuovo Subnautica per diversi anni, ma senza season pass, battle bass o qualsiasi tipo di sottoscrizione.