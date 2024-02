Apple iPhone 15 da 128 GB cala a un nuovo prezzo minimo storico con l'offerta di Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 15 da 128 GB . Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo consigliato, un nuovo prezzo minimo storico per questo specifico modello. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 979€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 15, le caratteristiche

I contenuti della confezione dell'Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 propone un display da 6,1 pollici di categoria Super Retina XDR. Questo modello utilizza l'innovativo sistema Dynamic Island che è pensato per mostrare notifiche e attività in tempo reale. Per chi amata fare fotografie e video, la fotocamera principale è da 48MP con teleobiettivo 2x. Al pari degli altri modello, il vetro frontale è Ceramic Shield che è pensato per garantire la massima resistenza agli impatti. La struttura è in alluminio per ottenere leggerezza e resistenza al tempo stesso.

Ricordiamo che questo modello utilizza il connettore USB-C, non più il vecchio Lightning. Il nuovo cavo è incluso nella confezione, come potete vedere nell'immagine poco sopra.