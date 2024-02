EA Sports FC 24 è il più venduto in Europa a gennaio, battuto The Last of Us Parte 2

EA Sports FC 24 è stato il gioco più venduto in Europa anche a gennaio 2024, superando la new entry The Last of Us Parte 2 Remastered e il pur vendutissimo Hogwarts Legacy: i due titoli hanno dovuto accontentarsi rispettivamente del secondo e del terzo posto in classifica.

EA Sports FC 24 (EA) The Last of Us: Part 2 Remastered (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Tekken 8 (Bandai Namco) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) Hellblade: Senua's Sacrifice (Microsoft) Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft) Need for Speed: Heat (EA)

L'esclusiva PlayStation è stata il nuovo gioco più venduto del mese, il che rappresenta senz'altro una notizia molto positiva: i numeri della remaster sono risultati oltre due volte e mezza quelli realizzati da The Last of Us Parte 1, anche grazie alla possibilità dell'upgrade da 10 euro.