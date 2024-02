Subnautica: il nuovo capitolo sembra essere un live service coop, dai documenti di Krafton

Tali informazioni ufficiali non sono ancora arrivate, ma possiamo prendere per buone alcune indicazioni emerse dal report finanziario di Krafton, il publisher, nelle quali il nuovo Subnautica sembra avere un aspetto piuttosto diverso dal survival a cui siamo abituati.

In effetti non si hanno notizie sul nuovo capitolo della serie ormai da tempo: Subnautica 2, che poi sarebbe in effetti Subnautica 3, considerando che nel frattempo è uscito Subnautica: Below Zero , era stato già confermato dal team Unknown Worlds, il quale aveva anche promesso informazioni a breve proprio lo scorso dicembre.

Il nuovo capitolo di Subnautica è emerso nei documenti finanziari di Krafton , la compagnia che fa da editore della serie, nei quali quali il gioco compare come un live service cooperativo a 4 giocatori , in arrivo nel 2024.

Qualcosa di diverso, ma non troppo

Subnautica resta un survival molto amato

Il report parla infatti di un gioco su modello Game as a Service (GaaS), in sviluppo su Unreal Engine 5 e previsto arrivare nel corso del 2024, incentrato sul multiplayer cooperativo a 4 giocatori, a quanto pare, almeno per parte dell'esperienza di gioco.

Nel report si parla di "un mondo oceanico rappresentato con una impressionante grafica stilizzata", per un gioco che ci porterà a "scoprire i misteri di un pianeta alieno completamente nuovo". Questi sono elementi che si collegano facilmente alla tradizione della serie, mentre la struttura avrà evidentemente delle cose nuove.

Subnautica continua ad essere tenuto in grande considerazione anche all'interno di un ambito competitivo come i survival, e per questo motivo potrebbe avere risvolti interessanti in ambito multiplayer live service, ma la novità potrebbe non essere presa bene dagli appassionati, vedremo.