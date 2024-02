Knuckles: data di uscita e trailer della serie spin-off dei film di Sonic su Paramount+

La nuova serie live-action segue Knuckles "in un viaggio esilarante e ricco di azione alla scoperta di se stesso, mentre accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna". Nel player sottostante potrete visualizzare il primo trailer ufficiale.

È stato pubblicato il primo trailer di Knuckles , la serie live-action spin-off dei film di Sonic the Hedgehog, che svela anche la data di uscita su Paramount+ , fissata al 27 aprile 2024 nei nostri lidi e dal 26 aprile in USA e Canada.

Gli episodi di Knuckles saranno sei in totale e si svolgeranno tra i film Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre. Idris Elba tornerà a doppiare il protagonista Knuckles.

Il resto del cast include Adam Pally che riprende il suo ruolo di Wade Whipple, Ben Schwartz che torna nel ruolo di Sonic the Hedgehog, Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowski e Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails, insieme alle guest star Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer e Rob Huebel.