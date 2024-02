One Piece, il cosplay di Nami di morganalepse ha una grossa taglia sulla testa

Passano gli anni ma One Piece è ancora uno dei manga e anime più apprezzati a livello globale, specialmente dopo la messa in onda della serie live action realizzata da Netflix. L'opera del sensei Oda è anche tra le più gettonate nel panorama dei cosplayer e ce lo ricorda anche morganalepse con il suo cosplay di Nami.

Nami è uno dei personaggi principali del manga e dell'anime di One Piece, creato da Eiichirō Oda. Si unisce alla ciurma di pirati guidata da Monkey D. Luffy, detto Cappello di Paglia, come navigatrice esperta e abile ladra. Nami compare sin dalle prime fasi della storia e accompagna Luffy e i suoi compagni in numerose avventure, affrontando nemici formidabili e scoprendo i segreti del mondo, per trovare l'ambito tesoro che dà il nome all'opera, ovvero il One Piece.