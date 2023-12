Subnautica 3: gli sviluppatori promettono novità a breve, per i fan sarà a tema spaziale

Subnautica 3 (nome non ufficiale) è stato ufficialmente confermato in un rapporto finanziario il mese scorso, e lo sviluppatore Unknown Worlds ha finalmente commentato pubblicamente la questione, promettendo dettagli sul lancio del gioco in Early Access nel 2024.

"Il vostro recente entusiasmo per il prossimo gioco nell'universo di Subnautica è stato contagioso", affermano gli sviluppatori in un post su X che potete vedere qui sotto. "Anche se non siamo ancora pronti a rivelare altre informazioni, continuate a guardare questo spazio. Condivideremo maggiori informazioni sui nostri piani di Early Access nel 2024!". C'è anche un'emoji a forma di razzo.

A cause della emoji del razzo e delle parole "questo spazio", alcuni fan hanno interpretato il tweet come un teaser del fatto che il prossimo Subnautica sarà ambientato nello spazio, invece che nelle profondità marine: potrebbe però essere solo una fantasia degli appassionati.